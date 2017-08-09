«Здравствуй, Россия!»: азербайджанские школьники собираются в Москву

С 13 по 19 августа с.г. группа азербайджанских школьников, из числа победителей различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, организуемых Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, примут участие в учебно-образовательной поездке в Москву. Их будут сопровождать опытные педагоги.
9 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками этой поездки и их родителями. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителей делегации, ознакомил с правилами участия и программой поездки.
В столице России азербайджанских школьников, а также их сверстников из других стран, ждут интересные экскурсии, встречи с известными людьми, интерактивные программы, образовательные мероприятия. На вечере знакомств азербайджанская делегация намерена представить «визитную карточку» Азербайджана. Они расскажут о своей стране, покажут своим сверстникам азербайджанские песни и танцы. Участники поездки будут вести фотодневник в социальных сетях, фотографии будут размещаться с хештегами #здравствуйроссия2017 и #бакумосква2017.
Учебно-образовательная поездка проводится в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».
Фотографии:
1. В РИКЦ в Баку прошла встреча с участниками учебно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия!»
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