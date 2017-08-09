Министр экономики Турции заявил о готовности принять ответные меры на ограничения поставок турецких томатов в РФ

Анкара может принять ответные меры в случае сохранения ограничения на поставки некоторых турецких продуктов, в том числе томатов, на российский рынок, заявил в среду министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Несмотря на активные шаги Анкары по нормализации отношений с Москвой, ограничения на поставку томатов сохраняются. При этом сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции", - сказал Н.Зейбекчи журналистам после встречи с членами правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции.

"К примеру, мы не смогли договориться по вопросу упрощения визового режима. Также, несмотря на снятие ограничений на автомобильные грузоперевозки, визовые пошлины остались настолько высокими, что делают невыгодными транспортные перевозки", - отметил министр, которого цитирует информационное агентство Анадолу.

Глава ведомства сообщил, что в ходе бесед с российскими коллегами предупредил их о том, что "ограничения могут вызвать ответную реакцию".

"Негативные шаги российской стороны будут иметь политические последствия. От правительства Турции будут требовать ответных мер", - подчеркнул Н.Зейбекчи.

Он заверил, что Анкара выступает за урегулирование всех проблем в отношениях с Москвой.

"Поэтому очень важны российско-турецкие переговоры, намеченные на 17-19 августа в Измире", - сказал министр.

"Что касается поставок томатов, то Анкара не питает особых надежд по данному вопросу, а весь ажиотаж вокруг этой темы связан с противоречивыми заявлениями представителей двух различных госструктур России", - продолжил он.

"Мы не хотим слышать слово "ограничения" применительно к томатам, мясной или молочной продукции. Понимаем, что страны сезонно повышают или понижают таможенные пошлины для регулирования рынка сельхозпродукции. Пусть оппоненты принимают собственные меры, а мы примем свои и найдем выход из ситуации", - заявил Н.Зейбекчи.

Как сообщалось, РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

В начале июня этого года правительство сняло запрет на всю оставшуюся продукцию (огурцы, яблоки и груши, виноград, клубника и земляника, части тушек и субпродуктов кур и индеек), кроме томатов.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович допускал ввоз томатов из Турции только на переработку и в тот период, когда не хватает отечественной продукции.

До 1 января 2016 года томаты были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ.

Кроме того, сохраняется запрет на поставки из Турции баклажанов, перца, гранатов, перца, тыкв и кабачков. Его вводил Россельхознадзор из-за нарушения российских фитосанитарных требований.