Австрия усиливает контроль над границами с четырьмя странами в связи с ростом численности незаконных иммигрантов

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка сообщил, что силы полиции и армии усиливают контроль над восточными и южными границами страны ввиду увеличения числа незаконных иммигрантов, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам В.Соботки, меры усиленного контроля будут действовать на пограничных пунктах на границе с Венгрией, Словенией, Италией и Словакией.

Глава МВД пояснил, что этот шаг необходим, поскольку на этих границах перехвачено большое число иммигрантов.