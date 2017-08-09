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СНГ 09.08.2017 21:32

Минэкономразвития ждет дефляцию в РФ в августе в интервале 0,3-0,5%, годовую инфляцию в 3,3-3,6%

Дефляция в августе в РФ может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития.

Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета - до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле.

"По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%", - говорится в очередном докладе "Инфляционная картина", опубликованном министерством в среду.

Потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы, по оценкам Минэкономразвития России, еще не исчерпан и составляет около 15%. "Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около минус 0,6 п.п. за август-сентябрь 2017 года", - поясняют свой прогноз в министерстве.

Росстат ранее в среду сообщил, что в первую неделю августа была зафиксирована дефляция на 0,1% вторую неделю подряд.

Тем не менее, прогноз, озвученный ЦБ на прошлой неделе в отношении возможной дефляции в целом за август, был несколько более осторожным - "Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе. С учетом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция".

В обзоре Минэкономразвития также отмечается, что резкое замедление годовой инфляции в июле (с 4,4% в июне до 3,9% в июле - ИФ) "было в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая (на 8,3% в июле, что компенсировало рост цен в предыдущем месяце, за неделю с 1 по 7 августа снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,9%)".

"Еще одним фактором более резкого, чем ожидалось, снижения годовой инфляции в июле стал меньший, чем в прошлом году, рост цен на коммунальные услуги (при том же, как и в прошлом году, нормативно установленном уровне индексации тарифов на 4%)", - говорится в обзоре министерства. "В текущем году в июле цены на коммунальные услуги выросли за месяц на 4,4% (по сравнению с 5,1% годом ранее). Вклад роста цен на жилищно-коммунальные услуги в целом в июле текущего года составил 0,3 п.п. по сравнению с 0,4 п.п. годом ранее", - отмечают в Минэкономразвития.

"Монетарная инфляция (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции), несмотря на ослабление рубля, тоже показала сдержанную динамику. По итогам июля она составила 3,3%, уже третий месяц подряд находясь ниже таргета Банка России", - говорится в обзоре. "Монетарная инфляция, очищенная от эффекта переноса курса, по оценке Минэкономразвития России, сохранилась на уровне 3,7-3,8% , при этом тенденция к ее ускорению не прослеживается. В целом динамика монетарной инфляции соответствует базовому сценарию прогноза", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, данные по низкой инфляции за июль стали сюрпризом для аналитиков (инфляция составила лишь 0,1% при консенсусе в 0,4%), после этого они ожидают от ЦБ на следующем заседании 15 сентября снижения ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов - в зависимости от динамики в августе.

В ЦБ при этом отметили, что замедление инфляции в июле является системным и не связано с отдельными волатильными компонентами. "По вышедшим данным (пока опубликован неполный список товаров и услуг) мы видим, что снижались годовые темпы роста цен на большинство товаров и услуг. Таким образом, замедление инфляции видится системным и не связано только с отдельными волатильными компонентами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ на прошлой неделе, комментируя данные за июль.

По итогам года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в размере 3,8%, и, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, значимо менять прогноз не собирается.

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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗ


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