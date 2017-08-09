Шеф Пентагона призвал Пхеньян отказаться от действий, которые могут привести к концу режима и гибели граждан КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что политический режим в КНДР может прекратить существование, если северокорейское руководство не откажется от проводимой рискованной политики.

"КНДР обязана прекратить рассматривать действия, которые могли бы привести к концу режима и к гибели (северокорейского - ИФ) народа", - говорится в заявлении Дж.Мэттиса.

"КНДР должна выбрать вариант прекращения самоизоляции и отказа от обладания ядерным оружием", - отмечается в заявлении.

По словам Дж.Мэттиса, США и их союзники "продемонстрировали возможности и несомненную приверженность самозащите", и что КНДР несравнима по потенциалу с США и их союзниками.

Дж.Мэттис подчеркнул, что госдепартамент США пытается урегулировать ситуацию дипломатическими мерами. При этом он отметил, что Вашингтон и его партнеры в настоящий момент обладают самым мощным оборонительным и наступательным потенциалом на Земле.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам.

В сообщении утверждается, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР "в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по району острова Гуам с помощью стратегических баллистических ракет средней и большей дальности "Хвасон-12".

В то же время президент США Дональд Трамп накануне предупредил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае, они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он.