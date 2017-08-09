Восемь граждан Венесуэлы, в том числе брат Чавеса, включены в санкционный список США

США в среду расширили санкционный список в отношении восьми бывших и нынешних венесуэльских чиновников, в том числе санкции введены против брата бывшего президента страны Адана Чавеса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вашингтон обвиняет этих людей в поддержке Учредительного собрания, уполномоченного вносить изменения в Конституцию. Ранее США сочли незаконным проведение выборов в Учредительное собрание, секретарем которого был назначен А.Чавес.

Ранее под санкции США попал президент Венесуэлы Николас Мадуро.