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Дальнее зарубежье 09.08.2017 21:58

Восемь граждан Венесуэлы, в том числе брат Чавеса, включены в санкционный список США

США в среду расширили санкционный список в отношении восьми бывших и нынешних венесуэльских чиновников, в том числе санкции введены против брата бывшего президента страны Адана Чавеса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вашингтон обвиняет этих людей в поддержке Учредительного собрания, уполномоченного вносить изменения в Конституцию. Ранее США сочли незаконным проведение выборов в Учредительное собрание, секретарем которого был назначен А.Чавес.

Ранее под санкции США попал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ЧИНОВНИКИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]