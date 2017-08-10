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ТЭК 10.08.2017 09:27

Нефть стабильна после роста в среду на данных о сокращении запасов, Brent держится у $52,7

Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после повышения цен днем ранее благодаря данным о сокращении запасов и объемов производства в США третью.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $52,69 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 2 цента (0,04%) - до $49,54 за баррель.

Накануне Brent поднялась на $0,56 (1,07%), до $52,70 за баррель, WTI - на $0,39 (0,79%), до $49,56 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем ранее объявил Американский институт нефти (7,8 млн баррелей), но больше, чем ожидавшееся аналитиками сокращение на 2,2 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина выросли вопреки прогнозам экспертов - на 3,42 млн баррелей, подъем наблюдался впервые с начала июня и был самым значительным с января.

Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.

В четверг будет обнародован ежемесячные обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, в пятницу - аналогичный доклад Международного энергетического агентства.

По данным источников агентства Bloomberg, технический комитет ОПЕК+ пригласил ряд государств, включая Ирак и ОАЭ, на заседание в Вене 21 августа.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]