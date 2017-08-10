США готовы нанести превентивный удар по стартовым площадкам северокорейских ракет - ТВ

Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских военных.

По их сведениям, "ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B, которые дислоцируются на базе ВВС "Андерсен" на острове Гуам". В настоящее время на базе находятся шесть таких самолетов, ранее они принимали участие в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова, напоминает телеканал.

В четверг Пхеньян повторил угрозу о том, что намерен атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США, сообщают СМИ Южной Кореи.

"Серьезно прорабатывается план атаки на районы вокруг Гуама при помощи четырех ракет "Хвасон-12" (...) для того, чтобы сделать США серьезное предупреждение", - приводятся в сообщениях СМИ Южной Кореи слова из заявления военных КНДР, распространенного ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

В заявлении указывается, что ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км, и упасть в 30-40 км. от базы Военно-Воздушных сил США Андерсен на острове Гуам.

Разработка плана будет завершена к середине августа, указывает ЦТАК.

Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа о "невиданном огне и ярости", которые ждут КНДР, в заявлении называются "абсолютной чушью", в нем также подчеркивается, что "диалог с таким лишившимся рассудка человеком невозможен, он понимает только силу".