Неприемлемым шагом назвала официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию.

"США считают, что посещение президентом России Владимиром Путиным оккупированной Россией территории Грузии является неприемлемым, нарушающим принципы Женевских дискуссий по Закавказью, частью которых Россия является", - заявила дипломат.

Она подчеркнула: "Соединенные Штаты требуют от России вывести ее войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года, отказаться от признания грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия".

В заявлении дипломата отмечается, что Вашингтон "подтверждает полное признание суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках границ, признанных на международном уровне".