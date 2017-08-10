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Регион 10.08.2017 09:42

США назвали визит Путина в Абхазию "неприемлемым"

Неприемлемым шагом назвала официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию.

"США считают, что посещение президентом России Владимиром Путиным оккупированной Россией территории Грузии является неприемлемым, нарушающим принципы Женевских дискуссий по Закавказью, частью которых Россия является", - заявила дипломат.

Она подчеркнула: "Соединенные Штаты требуют от России вывести ее войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года, отказаться от признания грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия".

В заявлении дипломата отмечается, что Вашингтон "подтверждает полное признание суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках границ, признанных на международном уровне".

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Тэги: США, ПУТИН, АБХАЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]