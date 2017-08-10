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Дальнее зарубежье 10.08.2017 09:50

Южная Корея готова к немедленному ответу на ракетные пуски КНДР - военные

Армия южной Кореи готова незамедлительно ответить на пуски КНДР баллистических ракет, заявил журналистам на брифинге представитель Объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Он отметил, что Пхеньян ждет "решительное возмездие" со стороны США и их союзников в регионе, если он не прислушается к предупреждениям о прекращении провокаций.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает в четверг экстренное заседание Совета безопасности в связи объявленной КНДР подготовкой плана к нанесению ракетных ударов по районам вокруг острова Гуам, где размещены американские военные базы.

"Серьезно прорабатывается план атаки на районы вокруг Гуама при помощи четырех ракет "Хвасон-12" (...) для того чтобы сделать США серьезное предупреждение", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление командующего ракетными войсками страны.

Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских военных.

По их сведениям, "ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B, которые дислоцируются на базе ВВС "Андерсен" на острове Гуам". В настоящее время на базе находятся шесть таких самолетов, ранее они принимали участие в совместных учениях США с Южной Кореей и Японией в районе Корейского полуострова, напоминает телеканал.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АРМИЯ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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