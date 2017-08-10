На северо-западе Китая близ границы с Казахстаном продолжаются землетрясения

Сибирские геофизики зафиксировали серию повторных подземных толчков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где высокая сейсмическая активность сохраняется более суток, следует из сообщений Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Подземный толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован в 03:10 мск в четверг в 235 км к юго-западу от города Карамай, эпицентр имел координаты 44.64 градуса северной широты и 82.18 градуса восточной долготы и находился примерно в 62 км от китайско-казахстанской границы.
Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения составила 5,3 балла по шкале MSK-64.
Кроме того, в этом же районе в 20:14 мск и в 18:48 мск были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,2 балла по шкале MSK-64.
Ранее в этом районе была зафиксирована серия землетрясений, самое сильное, по оценке сибирских геофизиков, имело магнитуду 7,1.
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