Два человека погибли в результате падения учебного самолета в Казахстане

В результате падения самолета Tecnam 2002, принадлежащего академии гражданской авиации, погибло два человека, сообщил в четверг Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
"По первоначальным данным сегодня в 9:53 (6:53 мск) во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении 2 км от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook.
По данным ведомства, воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.
"Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы", - уточнили в комитете.
Начато расследование.
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