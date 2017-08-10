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Регион 10.08.2017 10:06

Два человека погибли в результате падения учебного самолета в Казахстане

В результате падения самолета Tecnam 2002, принадлежащего академии гражданской авиации, погибло два человека, сообщил в четверг Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"По первоначальным данным сегодня в 9:53 (6:53 мск) во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении 2 км от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook.

По данным ведомства, воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.

"Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы", - уточнили в комитете.

Начато расследование.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]