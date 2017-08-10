Протокол к российско-белорусскому соглашению о совместной охране воздушных границ Союзного государства внесен на ратификацию в Думу

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между РФ и Республикой Белоруссия о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Соответствующий документ размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Протокол предлагает изменения в соглашение от 3 февраля 2009 года.

Положения протокола направлены на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, определение порядка применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства, отмечается в документе.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договорам РФ. Ратификация протокола не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Правительство РФ поддерживает законопроект, говорится в сопроводительных документах.