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СНГ 10.08.2017 13:24

Протокол к российско-белорусскому соглашению о совместной охране воздушных границ Союзного государства внесен на ратификацию в Думу

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между РФ и Республикой Белоруссия о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Соответствующий документ размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Протокол предлагает изменения в соглашение от 3 февраля 2009 года.

Положения протокола направлены на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, определение порядка применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства, отмечается в документе.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договорам РФ. Ратификация протокола не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Правительство РФ поддерживает законопроект, говорится в сопроводительных документах.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦЫ, ПРОТОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]