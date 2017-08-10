Силы более 850 пожарных направлены на тушение лесных пожаров в Португалии

Более 550 пожарных занимаются тушением очагов возгорания близ города Абрантиш в центральной части Португалии, расположенном в 145 км от Лиссабона, сообщает в четверг местная газета "Диариу ди нотисиаш".

Пожары разгорелись накануне около 18:00 по местному времени в населенном пункте близ города. В ночь на четверг пожарные отметили пять очагов возгорания близ Абрантиша.

По словам мэра города Марии ду Сеу Албукерке, необходимости в эвакуации жителей города и близлежащих населенных пунктов в более безопасные места в настоящее время нет, поскольку пожарным удалось справиться с наиболее острой фазой пожара.

Кроме того, в ночь на четверг с возгораниями в районе горы Серра ду Алвау близ города Вила-Реал, расположенного в 93 км к востоку от второго крупнейшего города страны Порту, боролись более 330 пожарных. На тушение пожаров на этой территории были также выделены почти 100 пожарных машин и восемь самолетов и вертолетов.