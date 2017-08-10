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Дальнее зарубежье 10.08.2017 13:03

Силы более 850 пожарных направлены на тушение лесных пожаров в Португалии

Более 550 пожарных занимаются тушением очагов возгорания близ города Абрантиш в центральной части Португалии, расположенном в 145 км от Лиссабона, сообщает в четверг местная газета "Диариу ди нотисиаш".

Пожары разгорелись накануне около 18:00 по местному времени в населенном пункте близ города. В ночь на четверг пожарные отметили пять очагов возгорания близ Абрантиша.

По словам мэра города Марии ду Сеу Албукерке, необходимости в эвакуации жителей города и близлежащих населенных пунктов в более безопасные места в настоящее время нет, поскольку пожарным удалось справиться с наиболее острой фазой пожара.

Кроме того, в ночь на четверг с возгораниями в районе горы Серра ду Алвау близ города Вила-Реал, расположенного в 93 км к востоку от второго крупнейшего города страны Порту, боролись более 330 пожарных. На тушение пожаров на этой территории были также выделены почти 100 пожарных машин и восемь самолетов и вертолетов.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]