Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США посетит на следующей неделе Южную Корею - СМИ

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, как ожидается, нанесет на следующей неделе визит в Южную Корею, который станет частью его поездки по странам Северо-Восточной Азии, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

По его информации, 14 августа Дж.Данфорд встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и с высокопоставленными представителями министерства обороны страны, чтобы, в частности, обсудить проблему КНДР.

До того, как отправиться в Южную Корею, американский военачальник посетит Японию. После визита в Сеул Дж.Данфорд направится в Китай.

Визит председателя объединенный комитета начальников штабов США пройдет на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. Ранее на этой неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по военным базам США на острове Гуам.

В свою очередь Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае, они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он.