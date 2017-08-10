Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.996 RUR   0.0283 GBR   2.2095 TRY   0.4805

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 20° 31° 12 Авг 22° 32° 13 Авг 23° 33°

Дальнее зарубежье 10.08.2017 13:44

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США посетит на следующей неделе Южную Корею - СМИ

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, как ожидается, нанесет на следующей неделе визит в Южную Корею, который станет частью его поездки по странам Северо-Восточной Азии, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

По его информации, 14 августа Дж.Данфорд встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и с высокопоставленными представителями министерства обороны страны, чтобы, в частности, обсудить проблему КНДР.

До того, как отправиться в Южную Корею, американский военачальник посетит Японию. После визита в Сеул Дж.Данфорд направится в Китай.

Визит председателя объединенный комитета начальников штабов США пройдет на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. Ранее на этой неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по военным базам США на острове Гуам.

В свою очередь Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае, они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ГЕНШТАБ, ВИЗИТ


Похожие новости


Южная Корея и США проведут учения ВВС двух стран - авиационное командование РК Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить Вашингтон КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына Шеф ЦРУ посетил с необъявленным визитом Южную Корею В Сеуле отвергают требование Трампа оплатить развертывание ПРО THAAD на южнокорейской территории

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]