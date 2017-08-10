Власти Турции намерены арестовать несколько десятков журналистов за связь с Гюленом

Турецкие власти издали ордеры на арест 35 журналистов и сотрудников СМИ в рамках расследования попытки военного переворота, имевшей место летом прошлого года, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

В частности, их подозревают в использовании мессенджера ByLock, которое, как утверждают турецкие власти, применялось для связи заговорщиками из числа сторонников оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.

Полицейские проводят рейды по домам и квартирам подозреваемых, среди которых - редактор оппозиционной газеты "Биргюн", которого обвиняют в "участии деятельности вооруженной террористической группировки".

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США Ф.Гюлена.

После неудавшейся попытки военного переворота в Турции были закрыты более 160 СМИ, а также уволены более 2,5 тыс. сотрудников медиа и журналистов.