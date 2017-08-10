Путин освободил от должности заместителя главы ФССП Мулова

Замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Владимир Мулов освобожден от должности указом президента России Владимира Путина.
Документ размещен в четверг на портале правовой информации. О причинах смещения В.Мулова с поста не сообщается.
По данным сайта ФССП, 65-летний В.Мулов занимал эту должность последние 10 лет.
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