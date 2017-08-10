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СНГ 10.08.2017 14:16

Путин освободил от должности заместителя главы ФССП Мулова

Замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Владимир Мулов освобожден от должности указом президента России Владимира Путина.

Документ размещен в четверг на портале правовой информации. О причинах смещения В.Мулова с поста не сообщается.

По данным сайта ФССП, 65-летний В.Мулов занимал эту должность последние 10 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ФССП, КАДРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]