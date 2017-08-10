Первый азербайджано-австралийский бизнес форум пройдет в Баку осенью

Первый азербайджано-австралийский бизнес форум пройдет в октябре в Баку, сказала почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева на встрече с губернатором штата Западная Австралия Керри Сандерсон, сообщают официальные СМИ.

«В работе форума примут участие десятки представителей бизнес среды Австралии», - подчеркнула дипломат.

А.Рзаева информировала губернатора о работе, направленной на укрепление двусторонних связей в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

К.Сандерсон изъявила желание посетить с визитом Азербайджан. Губернатор подчеркнула важность расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Австралией.

Р.Бабаев