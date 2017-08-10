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Бизнес и законодательство 10.08.2017 13:18

Первый азербайджано-австралийский бизнес форум пройдет в Баку осенью

Первый азербайджано-австралийский бизнес форум пройдет в октябре в Баку, сказала почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева на встрече с губернатором штата Западная Австралия Керри Сандерсон, сообщают официальные СМИ.

«В работе форума примут участие десятки представителей бизнес среды Австралии», - подчеркнула дипломат.

А.Рзаева информировала губернатора о работе, направленной на укрепление двусторонних связей в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

К.Сандерсон изъявила желание посетить с визитом Азербайджан. Губернатор подчеркнула важность расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Австралией.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРАЛИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]