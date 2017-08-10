Армяно-иранские связи не повлияют на отношения Еревана и Вашингтона - замглавы МИД Армении

Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном и ее не беспокоит возможная реакция США в этой связи, заявил замглавы армянского МИД Шаварш Кочарян.

"Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном и в этом вопросе мы не смотрим на позицию других стран. Это не может отрицательно повлиять на отношения Армении с США", - сказал Ш.Кочарян журналистам в четверг.

По его словам, в период обострения американо-иранских отношений США "с пониманием относились к нашим связям с Ираном, поскольку мы честны в своей внешней политике".

Он также заявил, что американские санкции против РФ могут иметь отрицательное влияние и на экономику Армении.

"Когда в экономике России происходят отрицательные явления, то они влияют на всех соседей. Это влияет и на члена ЕАЭС Армению, и на не члена ЕАЭС Азербайджан, и на Грузию, которая идет в сторону ЕС. Страны, которые так или иначе связаны с Россией - рабочая сила, трасферты, экономические отношения, реализация товаров, естественно, могут ощутить негативные влияния", - сказал Ш.Кочарян.

По его словам, Армении необходимо углублять имеющиеся экономические связи и со странами ЕАЭС, и другими государствами, а также создавать и развивать связи с новыми странами.

"Экономическая составляющая членства в ЕАЭС очень важна для Армении, это также является основой национальной безопасности", - отметил Ш.Кочарян.