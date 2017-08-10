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Дальнее зарубежье 10.08.2017 13:37

До 20 возросло число жертв землетрясения в Китае, более 400 человек пострадали

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, происшедшего ранее на этой неделе, сообщают в четверг местные СМИ.

Еще не менее 431 человека пострадали, среди них - несколько иностранцев, в том числе француз и канадка. Состояние примерно 20 пострадавших оценивается как тяжелое.

Спасатели до сих пор продолжают поисковые работы.

Из пострадавших от стихийного бедствия районов Сычуани эвакуировано более 60 тыс. жителей и туристов.

Землетрясение магнитудой 7 произошло на вторник, эпицентр залегал на глубине около 10 км в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции. Кроме того, после землетрясения было зарегистрировано еще почти 2 тыс. повторных подземных толчков, самый сильный из них - магнитудой 4,8.

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Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]