До 20 возросло число жертв землетрясения в Китае, более 400 человек пострадали

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, происшедшего ранее на этой неделе, сообщают в четверг местные СМИ.

Еще не менее 431 человека пострадали, среди них - несколько иностранцев, в том числе француз и канадка. Состояние примерно 20 пострадавших оценивается как тяжелое.

Спасатели до сих пор продолжают поисковые работы.

Из пострадавших от стихийного бедствия районов Сычуани эвакуировано более 60 тыс. жителей и туристов.

Землетрясение магнитудой 7 произошло на вторник, эпицентр залегал на глубине около 10 км в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции. Кроме того, после землетрясения было зарегистрировано еще почти 2 тыс. повторных подземных толчков, самый сильный из них - магнитудой 4,8.