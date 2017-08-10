СХПП отбирает подрядчиков для оценки окружающей среды в Мингячевирском и Пираллахинском промпарках

ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» (СХПП) отбирает подрядчиков для оценки состояния окружающей среды и социальной сферы на территории Мингячевирского и Пираллахинского промышленных парков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендер проводится по двум лотам, первый из которых предполагает проведение соответствующей оценки на территории в 14,8 гектаров в Мингячевирском промпарке, второй – на территории в 30 гектаров в Пираллахинском промпарке.

Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 300 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 22 сентября, вскрытие конвертов с предложениями состоится 25 сентября.

СХПП действует с 2012 года. Минэкономики приступило к созданию Мингячевирского и Пираллахинского промышленных парков в 2016 году.

А.Ахундов