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Инфраструктура и тендеры 10.08.2017 13:38

СХПП отбирает подрядчиков для оценки окружающей среды в Мингячевирском и Пираллахинском промпарках

ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» (СХПП) отбирает подрядчиков для оценки состояния окружающей среды и социальной сферы на территории Мингячевирского и Пираллахинского промышленных парков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендер проводится по двум лотам, первый из которых предполагает проведение соответствующей оценки на территории в 14,8 гектаров в Мингячевирском промпарке, второй – на территории в 30 гектаров в Пираллахинском промпарке.

Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 300 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 22 сентября, вскрытие конвертов с предложениями состоится 25 сентября.

СХПП действует с 2012 года. Минэкономики приступило к созданию Мингячевирского и Пираллахинского промышленных парков в 2016 году.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОМПАРКИ, ЭКОЛОГИЯ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]