СХПП отбирает подрядчиков для оценки окружающей среды в Мингячевирском и Пираллахинском промпарках

ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» (СХПП) отбирает подрядчиков для оценки состояния окружающей среды и социальной сферы на территории Мингячевирского и Пираллахинского промышленных парков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Тендер проводится по двум лотам, первый из которых предполагает проведение соответствующей оценки на территории в 14,8 гектаров в Мингячевирском промпарке, второй – на территории в 30 гектаров в Пираллахинском промпарке.
Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 300 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 22 сентября, вскрытие конвертов с предложениями состоится 25 сентября.
СХПП действует с 2012 года. Минэкономики приступило к созданию Мингячевирского и Пираллахинского промышленных парков в 2016 году.
А.Ахундов
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