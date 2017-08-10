Додон недоволен тем, что Запад дает деньги НПО и СМИ Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон выразил недовольство тем, что Запад активно финансирует неправительственные организации и СМИ Молдавии.

Он привел в своем Facebook, ссылаясь на отчет Национального фонда демократии (National Endowment for Democracy) США, данные, согласно которым в 2016 году эта организация потратила более 2 миллионов долларов на спонсирование неправительственных организаций и СМИ в Молдавии.

"Финансирование лишь из одного источника составило миллионы и десятки миллионов леев. А кто-то говорил, что борется с пропагандой. Какой была бы реакция "гражданского общества" и "независимой прессы", если бы что-то подобное позволила себе Россия?" - написал И.Додон.

Правящая в Молдавии коалиция намерена осенью принять закон о борьбе с российской пропагандой. Документ предусматривает запрет на трансляцию в Молдавии всех информационных и информационно-аналитических программ российских телеканалов. Правительство уже одобрило законопроект и направило его на рассмотрение парламента.

И.Додон заявил, что в случае принятия намерен блокировать закон.