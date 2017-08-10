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Финансы 10.08.2017 13:54

Банк Англии не станет менять состав новых купюр, несмотря на протесты веганов

Банк Англии после тщательного анализа ситуации и консультаций с экспертами и представителями общественности принял окончательное решение не менять состав полимерного материала, из которого делаются банкноты нового образца.

Ранее веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным банка, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что единственной альтернативой животным жирам является переход на пальмовое масло. Однако такой шаг повлек бы за собой дополнительные расходы в размере порядка 16,5 млн фунтов ($21,4 млн) в течение десяти лет. Кроме того, производство пальмового масла наносит вред окружающей среде.

Также представители Банка Англии подчеркнули, что животные жиры содержатся в широком ряде предметов повседневного обихода, сделанных из пластика.

Новая банкнота в 5 фунтов была введена в обращение в 2016 году, банкнота в 10 фунтов поступит на рынок в сентябре этого года, а купюра в 20 фунтов - в 2020 году. Новые банкноты обладают повышенной защитой, а их прочность в 2,5 раза выше, чем у существующих бумажных денег.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БАНКНОТЫ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]