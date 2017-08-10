Сеул призывает Пхеньян прекратить провокации и начать диалог

Совет национальной безопасности Южной Кореи призывает КНДР прекратить все провокационные действия и сесть за стол переговоров, заявил в четверг представитель южнокорейского президента Пак Су Хен.

"Совет национальной безопасности отметил, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове становится все более и более серьезной из-за неоднократных провокаций со стороны Северной Кореи", - приводят южнокорейские СМИ слова Пак Су Хена.

Он отметил, что Совет призывает КНДР "немедленно прекратить все действия, которые могут привести к усилению напряженности на полуострове".

По его словам, Южная Корея решила предпринимать активные дипломатические шаги для снижения напряженности.

"Мы продолжаем держать дверь для диалога открытой", - добавил представитель президента Южной Кореи.