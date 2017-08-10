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Дальнее зарубежье 10.08.2017 15:05

Сеул призывает Пхеньян прекратить провокации и начать диалог

Совет национальной безопасности Южной Кореи призывает КНДР прекратить все провокационные действия и сесть за стол переговоров, заявил в четверг представитель южнокорейского президента Пак Су Хен.

"Совет национальной безопасности отметил, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове становится все более и более серьезной из-за неоднократных провокаций со стороны Северной Кореи", - приводят южнокорейские СМИ слова Пак Су Хена.

Он отметил, что Совет призывает КНДР "немедленно прекратить все действия, которые могут привести к усилению напряженности на полуострове".

По его словам, Южная Корея решила предпринимать активные дипломатические шаги для снижения напряженности.

"Мы продолжаем держать дверь для диалога открытой", - добавил представитель президента Южной Кореи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДИАЛОГ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]