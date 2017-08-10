Осужденный за попытку переворота депутат Жапаров выбыл из президентской гонки в Киргизии

Центральная избирательная комиссия Киргизии отказала в регистрации кандидатом на пост президента экс-депутату Садыру Жапарову, осужденному в 2013 году за попытку насильственного захвата власти.
Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦИК Киргизии, решение о снятии С.Жапарова с президентской гонки принято в связи с непогашенной судимостью от 2013 года, когда он и еще два депутата парламента были признаны виновными в попытке насильственного захвата власти во время митинга в Бишкеке в октябре 2012 года.
Вместе с тем, по словам собеседника агентства, при вынесении решения члены ЦИК не учитывали приговор С.Жапарову от 3 августа, согласно которому экс-депутат осужден на 11,5 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве, сопротивлении власти и угрозе убийством. Этот приговор был вынесен по делу о событиях октября 2013 года в Караколе (север Киргизии), где сторонники парламентария требовали национализации золоторудного месторождения Кумтор.
Представитель комиссии пояснил, что "решение суда от 3 августа 2017 года еще не вступило в силу, поэтому ЦИК оно не учитывалось".
С.Жапаров избирался в парламент Киргизии в 2007 и в 2010 годах. 25 марта текущего года он вернулся в Киргизию из-за границы, где проживал долгое время, и сразу же был задержан. Ему было предъявлено обвинение в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. С.Жапаров был заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека. Несмотря на это, представители экс-депутата в конце июля подали в ЦИК документы для его регистрации кандидатом в президенты республики.
После того, как ЦИК отказал С.Жапарову в регистрации, количество претендентов на президентский пост в Киргизии сократилось до 51 человека. На момент завершения процесса выдвижения кандидатов о намерении баллотироваться в президенты заявили 59 человек.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Президент избирается на один шестилетний срок. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не имеет права повторно баллотироваться.
Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник
Энергетика играет большую роль в превращении прикаспийского пространства в территорию стабильности и прогресса - Бердымухамедов
Пограничные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План взаимодействия на 2018-2019 гг.
Azeristiliktachizat приобрело оборудование для сетей теплоснабжения на 770 тыс. манат
Нефть дорожает в ходе торгов, Brent торгуется выше $53 за баррель впервые с мая
Израильская Polevoi Group готова вложить до $1 млрд в агропроекты в Казахстане
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Facebook представила видеоплатформу Watch - потенциального конкурента YouTube и Disney
Капитан сборной Мексики по футболу отверг все обвинения в связях с наркомафией
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
«Здравствуй, Россия!»: азербайджанские школьники собираются в Москву
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»