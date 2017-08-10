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СНГ 10.08.2017 15:16

Осужденный за попытку переворота депутат Жапаров выбыл из президентской гонки в Киргизии

Центральная избирательная комиссия Киргизии отказала в регистрации кандидатом на пост президента экс-депутату Садыру Жапарову, осужденному в 2013 году за попытку насильственного захвата власти.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦИК Киргизии, решение о снятии С.Жапарова с президентской гонки принято в связи с непогашенной судимостью от 2013 года, когда он и еще два депутата парламента были признаны виновными в попытке насильственного захвата власти во время митинга в Бишкеке в октябре 2012 года.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, при вынесении решения члены ЦИК не учитывали приговор С.Жапарову от 3 августа, согласно которому экс-депутат осужден на 11,5 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве, сопротивлении власти и угрозе убийством. Этот приговор был вынесен по делу о событиях октября 2013 года в Караколе (север Киргизии), где сторонники парламентария требовали национализации золоторудного месторождения Кумтор.

Представитель комиссии пояснил, что "решение суда от 3 августа 2017 года еще не вступило в силу, поэтому ЦИК оно не учитывалось".

С.Жапаров избирался в парламент Киргизии в 2007 и в 2010 годах. 25 марта текущего года он вернулся в Киргизию из-за границы, где проживал долгое время, и сразу же был задержан. Ему было предъявлено обвинение в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. С.Жапаров был заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека. Несмотря на это, представители экс-депутата в конце июля подали в ЦИК документы для его регистрации кандидатом в президенты республики.

После того, как ЦИК отказал С.Жапарову в регистрации, количество претендентов на президентский пост в Киргизии сократилось до 51 человека. На момент завершения процесса выдвижения кандидатов о намерении баллотироваться в президенты заявили 59 человек.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Президент избирается на один шестилетний срок. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, СУДИМОСТЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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