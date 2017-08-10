ОАО «Агролизинг» отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для строительства пунктов заготовки хлопка в ряде районов страны, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
По условиям тендера, подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию для строительства пунктов заготовки хлопка в Агджабединском, Агсуинском, Биласуварском, Физулинском, Кюрдямирском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Имишлинском, Сальянском и Евлахском районах.
Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 15 сентября, вскрытие тендерных предложений – 18 сентября.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Ахундов
Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник
Энергетика играет большую роль в превращении прикаспийского пространства в территорию стабильности и прогресса - Бердымухамедов
Пограничные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План взаимодействия на 2018-2019 гг.
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Facebook представила видеоплатформу Watch - потенциального конкурента YouTube и Disney
Капитан сборной Мексики по футболу отверг все обвинения в связях с наркомафией
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Перемещения Саакашвили не являются приоритетным вопросом для МИД Украины, заявляют в Киеве
В армии Израиля заговорили о возведении новой стены на границе с сектором Газа
Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
«Здравствуй, Россия!»: азербайджанские школьники собираются в Москву
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»