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Инфраструктура и тендеры 10.08.2017 14:30

Агролизинг отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для строительства пунктов заготовки хлопка

ОАО «Агролизинг» отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для строительства пунктов заготовки хлопка в ряде районов страны, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию для строительства пунктов заготовки хлопка в Агджабединском, Агсуинском, Биласуварском, Физулинском, Кюрдямирском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Имишлинском, Сальянском и Евлахском районах.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 15 сентября, вскрытие тендерных предложений – 18 сентября.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АГРОЛИЗИНГ, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]