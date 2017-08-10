ОАО «Агролизинг» отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для строительства пунктов заготовки хлопка в ряде районов страны, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера, подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию для строительства пунктов заготовки хлопка в Агджабединском, Агсуинском, Биласуварском, Физулинском, Кюрдямирском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Имишлинском, Сальянском и Евлахском районах.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 15 сентября, вскрытие тендерных предложений – 18 сентября.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов