Желающего бороться за пост президента Киргизии оппозиционера Текебаева вновь не допустили до тестирования на знание госязыка

Центральная избирательная комиссии Киргизии отказала претенденту на пост президента, лидеру оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" (Родина) Омурбеку Текебаеву, находящемуся в СИЗО в связи с обвинениями в коррупции, в возможности сдать тест на знание государственного киргизского языка.
Как сообщили "Интерфаксу" в ЦИК Киргизии, решение было вынесено на заседании Центризбиркома в четверг.
"Члены ЦИК приняли решение отказать уполномоченному представителю кандидата в президенты О.Текебаева предоставить содержащемуся по стражей парламентарию возможность пройти тест на определение уровня владения государственным киргизским языком", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ранее ЦИК уже заявлял "об отсутствии правовых механизмов участия лиц, находящихся под стражей в выборном процессе и отнесла к компетенции суда решение вопросов, связанных с перемещением подсудимого, поскольку уголовное дело по О.Текебаеву находится на стадии судебного рассмотрения".
Ранее Межрайонный суд Бишкека и Верховный суд признали бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения (положительного или отрицательного) по результатам рассмотрения заявления уполномоченного представителя парламентария о предоставлении О.Текебаеву возможности присутствовать на тестировании по определению уровня владения киргизским языком, в связи с чем Центризбирком вновь рассматривал возможность создания условий для О.Текебаева пройти тест.
В ЦИК не исключают, что на основании данного решения О. Текебаев не сможет принять участие в выборах, так как прохождение теста является обязательным для всех претендентов на президентский пост.
О.Текебаев с 26 февраля находится в СИЗО по обвинению в коррупции, в настоящий момент проходит судебный процесс по этому делу. Сторонники парламентария заявляют о политическом характере процесса.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 августа. На пост главы государства претендует 51 выдвиженец, но официально кандидатом зарегистрирован только один. Процесс регистрации завершится 10 сентября.
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