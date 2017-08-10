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Дальнее зарубежье 10.08.2017 16:13

В армии Израиля заговорили о возведении новой стены на границе с сектором Газа

Вооруженные силы Израиля планируют построить новый барьер на границе с сектором Газа, сообщили в четверг местные СМИ.

"В ближайшие месяцы мы ускорим строительство барьера", - приводят издания слова командующего южным военным округом генерал-майора Эяля Замира.

"Мы надеемся, что строительство будет завершено в течение двух лет", - добавил генерал.

Общая сумма проекта составляет около $833 млн. Предполагается, что барьер будет возведен в нескольких сотнях метров от существующей приграничной стены. Высота заграждения составит около шести метров, кроме того, оно на 40 метров будет уходить под землю.

Э.Замир подчеркнул, что строительство барьера может привести к росту напряженности, однако работа над проектом все равно будет продолжена.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, БАРЬЕР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]