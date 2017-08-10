В армии Израиля заговорили о возведении новой стены на границе с сектором Газа

Вооруженные силы Израиля планируют построить новый барьер на границе с сектором Газа, сообщили в четверг местные СМИ.

"В ближайшие месяцы мы ускорим строительство барьера", - приводят издания слова командующего южным военным округом генерал-майора Эяля Замира.

"Мы надеемся, что строительство будет завершено в течение двух лет", - добавил генерал.

Общая сумма проекта составляет около $833 млн. Предполагается, что барьер будет возведен в нескольких сотнях метров от существующей приграничной стены. Высота заграждения составит около шести метров, кроме того, оно на 40 метров будет уходить под землю.

Э.Замир подчеркнул, что строительство барьера может привести к росту напряженности, однако работа над проектом все равно будет продолжена.