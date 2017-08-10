Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник

Новый посол Италии Аугусто Массари прибыл в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» диписточник.

«Посол Массари уже прибыл в Азербайджан. К своей дипломатической миссии он приступит после вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву»,- сказл собеседник агентства.

А.Массари сменил на посту посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо.

Ф.Исазаде