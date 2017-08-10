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Транспорт и связь 10.08.2017 14:47

Азербайджанский лоукостер Buta Airways вместо Azal с сентября будет летать из Казани в Баку

Азербайджанская авиакомпания Azal с 1 сентября передаст рейсы Баку-Казань своему лоукостеру Buta Airways, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Казань".

Полеты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190 по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Buta Airways - недавно созданная бюджетная авиакомпания, входит в структуру ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (Azal). Авиаперевозчик базируется в бакинском аэропорту "Гейдар Алиев".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, BUTA AIRWAYS, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]