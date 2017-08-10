Азербайджанский лоукостер Buta Airways вместо Azal с сентября будет летать из Казани в Баку

Азербайджанская авиакомпания Azal с 1 сентября передаст рейсы Баку-Казань своему лоукостеру Buta Airways, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Казань".

Полеты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190 по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Buta Airways - недавно созданная бюджетная авиакомпания, входит в структуру ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (Azal). Авиаперевозчик базируется в бакинском аэропорту "Гейдар Алиев".