ОПЕК немного повысил прогнозы мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018гг

ОПЕК в августовском ежемесячном отчете немного повысил прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 годах по сравнению с отчетом за июль.

По данным ОПЕК, в 2017 году спрос на нефть может составить 96,5 млн баррелей в сутки, тогда как месяц назад ОПЕК ожидал этот показатель на уровне 96,4 млн баррелей в сутки. Повышение прогноза на 2017 год объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года.

В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз составлял 97,6 млн баррелей в сутки. Прогноз повышен за счет увеличения потребления нефти в странах ОЭСР.