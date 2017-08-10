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ТЭК 10.08.2017 14:50

ОПЕК немного повысил прогнозы мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018гг

ОПЕК в августовском ежемесячном отчете немного повысил прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 годах по сравнению с отчетом за июль.

По данным ОПЕК, в 2017 году спрос на нефть может составить 96,5 млн баррелей в сутки, тогда как месяц назад ОПЕК ожидал этот показатель на уровне 96,4 млн баррелей в сутки. Повышение прогноза на 2017 год объясняется большим, чем ожидалось, фактическим потреблением нефти в странах ОЭСР в первой половине года.

В 2018 году спрос на нефть составит 97,8 млн баррелей в сутки, тогда как в июле прогноз составлял 97,6 млн баррелей в сутки. Прогноз повышен за счет увеличения потребления нефти в странах ОЭСР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ПРОГНОЗ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]