ОПЕК в июле из-за Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии превысил квоту, добыв 32,87 млн б/с

Добыча нефти стран ОПЕК в июле составила 32,869 млн баррелей в сутки, что на 173 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Наибольшее увеличение пришлось на Ливию - на 154 тыс. б/с - до 1 млн б/с, и Нигерию, которая нарастила добычу нефти на 34 тыс. б/с - до 1,75 млн б/с.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.

Позднее ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК договорились, что ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии, а также Индонезии, которая временно приостановила свое членство, и Ирана, которому было разрешено увеличить добычу) снизит добычу нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. При этом страны не-ОПЕК должны снизить свою добычу на 558 тыс. б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года, недавно оно было продлено до конца марта 2018 года.

С июня 2017 года в статистике ОПЕК учитываются также объемы добычи Экваториальной Гвинеи, вступившей в картель в мае. Если исключить ее объемы из июньского показателя, то ОПЕК соблюдал квоту в 32,5 млн б/с. Июльские же цифры демонстрируют, что даже без Экваториальной Гвинеи (ее добыча составила 157 тыс. б/с) ОПЕК превысила установленную 9 месяцев назад квоту на 200 тыс. б/с.

Что касается квоты по снижению нефтедобычи в 1,2 млн б/с, то согласно расчетам "Интерфакса" на основании представленных данных, в июле картель выполнил сделку ОПЕК+ на 93%.

Саудовская Аравия, которая с начала действия соглашения ОПЕК+ не полностью использовала свою квоту, но резко нарастила добычу в мае, по итогам июля даже чуть превысила потолок ограничения. При этом, согласно предыдущему отчету, добыча Саудовской Аравии в июне составляла 9,95 млн б/с, в свежем отчете июньская добыча пересмотрена до 10,035 млн б/с, а в июле саудиты добывали 10,067 млн б/с. По условиям сделки, Саудовская Аравия не должна превышать уровень добычи в 10,058 млн б/с (то есть квота превышена на 9 тыс. б/с).

ОПЕК публикует добычу на основании данных вторичных источников, некоторые представляют свои цифры непосредственно в организацию. В июле Саудовская Аравия впервые с начала сделки не представила свои данные в картель.

Согласно расчетам, самым злостным нарушителем сделки по-прежнему остается Ирак, который соблюдает квоту лишь на 44%, Алжир (на 60%), Габон (на 33%). Значительно больше, чем нужно, снизила добычу "черного золота" Венесуэла (на 42% больше). С учетом пересмотра июньских данных ее добыча в июле снизилась на 16 тыс. б/с.

Ирану разрешено увеличить добычу нефти на 90 тыс. б/с, при этом его уровень добычи не должен превысить в среднем 3,8 млн б/с.