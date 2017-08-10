Перемещения Саакашвили не являются приоритетным вопросом для МИД Украины, заявляют в Киеве

Перемещения экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили не является приоритетным вопросом для Киева в переговорах с дипломатами других стран, заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.
"МИД занимается тем, что постоянно звонит, встречается с иностранными коллегами. Но хочу заверить, что приоритетом внешней политики разговоры о перемещении одного отдельного гражданина не являются. Соответственно, таких разговоров министр или кто-либо из МИД не ведет. Тем более, кто может знать, где завтра этот гражданин может оказаться?" - сказал А.Макеев в эфире телеканала ZIK.
Он добавил, что Киев поддерживает активный диалог с литовскими и польскими партнерами, так как в двусторонних отношениях есть как позитивные, так и негативные моменты, которыми занимается МИД, но среди приоритетных вопросов украинского внешнеполитического ведомства М.Саакашвили нет.
При этом А.Макеев заявил, что высказывания М.Саакашвили вредят международному имиджу Украины. "Обычно, когда об Украине говорят за границей, мы заинтересованы в том, чтобы об Украине говорили хорошо. То, что говорит эта отдельная личность (М.Саакашвили - ИФ), оно вредит Украине и ее международному имиджу. Более того, некоторые высказывания, например, о гражданстве и паспортах министра иностранных дел Климкина, прозвучавшие вчера. Министр Климкин отреагировал на них и сказал, что какие-либо обвинения, что у него есть российский паспорт, - это неправда... Но очевидно, что такие вещи вредят Украине и перечеркивают работу, которую ведут украинские дипломаты", - сказал А.Макеев.
Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник
Энергетика играет большую роль в превращении прикаспийского пространства в территорию стабильности и прогресса - Бердымухамедов
Пограничные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План взаимодействия на 2018-2019 гг.
Долларизация по банковским вкладам населения в Баку превышает 76% - ЦБ
Президент Алиев принял Госпрограмму развития табаководства на 2017-2021гг
Баку и Москва обсудили возможность ускорения таможенного досмотра транспорта с азербайджанской сельхозпродукцией, поставляемой в Россию
Азербайджанские и Российские моряки разделили победу на «Кубке моря-2017»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Facebook представила видеоплатформу Watch - потенциального конкурента YouTube и Disney
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»