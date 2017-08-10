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СНГ 10.08.2017 16:26

Перемещения Саакашвили не являются приоритетным вопросом для МИД Украины, заявляют в Киеве

Перемещения экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили не является приоритетным вопросом для Киева в переговорах с дипломатами других стран, заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

"МИД занимается тем, что постоянно звонит, встречается с иностранными коллегами. Но хочу заверить, что приоритетом внешней политики разговоры о перемещении одного отдельного гражданина не являются. Соответственно, таких разговоров министр или кто-либо из МИД не ведет. Тем более, кто может знать, где завтра этот гражданин может оказаться?" - сказал А.Макеев в эфире телеканала ZIK.

Он добавил, что Киев поддерживает активный диалог с литовскими и польскими партнерами, так как в двусторонних отношениях есть как позитивные, так и негативные моменты, которыми занимается МИД, но среди приоритетных вопросов украинского внешнеполитического ведомства М.Саакашвили нет.

При этом А.Макеев заявил, что высказывания М.Саакашвили вредят международному имиджу Украины. "Обычно, когда об Украине говорят за границей, мы заинтересованы в том, чтобы об Украине говорили хорошо. То, что говорит эта отдельная личность (М.Саакашвили - ИФ), оно вредит Украине и ее международному имиджу. Более того, некоторые высказывания, например, о гражданстве и паспортах министра иностранных дел Климкина, прозвучавшие вчера. Министр Климкин отреагировал на них и сказал, что какие-либо обвинения, что у него есть российский паспорт, - это неправда... Но очевидно, что такие вещи вредят Украине и перечеркивают работу, которую ведут украинские дипломаты", - сказал А.Макеев.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, СААКАШВИЛИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]