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АПК 10.08.2017 15:16

Израильская Polevoi Group готова вложить до $1 млрд в агропроекты в Казахстане

Казахстанская Аграрная кредитная корпорация (входит в АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро") достигла договоренности с израильским агроконсорциумом Polevoi Group об инвестировании в агроиндустрию Казахстана до $1 млрд, сообщает пресс-служба корпорации.

Стороны подписали соглашение об условиях софинансирования и обеспечения гарантиями планируемых к осуществлению проектов в сфере АПК.

Polevoi Group намерена участвовать в реализации проектов во всех отраслях сельского хозяйства Казахстана путем предоставления долгосрочных займов, а также софинансирования в объеме до 85% от стоимости проектов.

Инвестиции будут направлены, в частности, на проекты по переработке мясо-молочной и плодоовощной продукции, созданию тепличных и рыбных хозяйств, строительству современных хранилищ и систем охлаждения, установке оросительных систем, организации поставок произведенной продукции на зарубежные рынки.

АО "Аграрная кредитная корпорация" создано постановлением правительства в 2001 году. Основная цель - содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИЗРАИЛЬ, АПК, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]