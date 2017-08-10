Израильская Polevoi Group готова вложить до $1 млрд в агропроекты в Казахстане

Казахстанская Аграрная кредитная корпорация (входит в АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро") достигла договоренности с израильским агроконсорциумом Polevoi Group об инвестировании в агроиндустрию Казахстана до $1 млрд, сообщает пресс-служба корпорации.

Стороны подписали соглашение об условиях софинансирования и обеспечения гарантиями планируемых к осуществлению проектов в сфере АПК.

Polevoi Group намерена участвовать в реализации проектов во всех отраслях сельского хозяйства Казахстана путем предоставления долгосрочных займов, а также софинансирования в объеме до 85% от стоимости проектов.

Инвестиции будут направлены, в частности, на проекты по переработке мясо-молочной и плодоовощной продукции, созданию тепличных и рыбных хозяйств, строительству современных хранилищ и систем охлаждения, установке оросительных систем, организации поставок произведенной продукции на зарубежные рынки.

АО "Аграрная кредитная корпорация" создано постановлением правительства в 2001 году. Основная цель - содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса Казахстана.