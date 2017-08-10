Пять человек пострадали в результате взрыва на территории химзавода в ФРГ - СМИ

Взрыв произошел на территории химического завода на западе Германии, пострадали пять человек, пишет в четверг немецкая газета "Дер вестен".

Инцидент произошел на территории одного из предприятий в городе Марль (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Как отмечает издание, взрыв произошел ранним утром в четверг, выброса вредных веществ в воздух не произошло.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.