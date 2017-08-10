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Дальнее зарубежье 10.08.2017 15:17

Пять человек пострадали в результате взрыва на территории химзавода в ФРГ - СМИ

Взрыв произошел на территории химического завода на западе Германии, пострадали пять человек, пишет в четверг немецкая газета "Дер вестен".

Инцидент произошел на территории одного из предприятий в городе Марль (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Как отмечает издание, взрыв произошел ранним утром в четверг, выброса вредных веществ в воздух не произошло.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАВОД-ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]