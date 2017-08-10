Германские депутаты посетят авиабазу НАТО в Конье 8 сентября - МИД Турции

Представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу заявил в четверг, что визит германской делегации на авиабазу НАТО в турецком городе Конье состоится 8 сентября.

По словам Х.Мюфтюоглу, которые приводят турецкие СМИ, в настоящее время стороны прорабатывают детали визита.

Ранее отношения между Германией и Турцией обострились из-за разногласий вокруг турецкой авиабазы "Инджирлик". В Берлине было принято решение о выводе немецких военных с этой базы после того, как Анкара неоднократно отказала в ее посещении германскими парламентариями.