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Регион 10.08.2017 16:41

Германские депутаты посетят авиабазу НАТО в Конье 8 сентября - МИД Турции

Представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу заявил в четверг, что визит германской делегации на авиабазу НАТО в турецком городе Конье состоится 8 сентября.

По словам Х.Мюфтюоглу, которые приводят турецкие СМИ, в настоящее время стороны прорабатывают детали визита.

Ранее отношения между Германией и Турцией обострились из-за разногласий вокруг турецкой авиабазы "Инджирлик". В Берлине было принято решение о выводе немецких военных с этой базы после того, как Анкара неоднократно отказала в ее посещении германскими парламентариями.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, БАЗА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]