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Дальнее зарубежье 10.08.2017 17:03

Трамп продолжил обвинять спикера сената в неудачных попытках реформировать систему здравоохранения

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла за неудачные попытки реформировать систему здравоохранения страны.

"Можете ли вы поверить, что Митч Макконнелл, который в течение семи лет кричал о необходимости отменить (реформу здравоохранения ObamaCare - ИФ) и найти замену, в итоге не смог сделать этого? Нам нужно отказаться от ObamaCare и подготовить альтернативную реформу", - написал он в "Твиттере".

Днем ранее Д.Трамп также резко критиковал М.Макконнелла за неудачные попытки отказаться от ObamaCare до ухода сената на августовские каникулы. В свою очередь, сенатор-республиканец заявил, что президент слишком многого от него ожидал по данному вопросу.

Конгрессмены-республиканцы давно говорят о необходимости замены ObamaCare. Кроме того, это было одним из предвыборных обещаний Д.Трампа.

В итоге в палате представителей одобрили проект по замене ObamaCare. Но в сенате, где у республиканцев менее уверенное большинство, не смогли одобрить этот план. Более того, перед уходом на каникулы сенаторы проголосовали против частичной отмены ObamaCare.

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Тэги: США, ТРАМП, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]