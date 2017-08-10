Трамп продолжил обвинять спикера сената в неудачных попытках реформировать систему здравоохранения

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла за неудачные попытки реформировать систему здравоохранения страны.

"Можете ли вы поверить, что Митч Макконнелл, который в течение семи лет кричал о необходимости отменить (реформу здравоохранения ObamaCare - ИФ) и найти замену, в итоге не смог сделать этого? Нам нужно отказаться от ObamaCare и подготовить альтернативную реформу", - написал он в "Твиттере".

Днем ранее Д.Трамп также резко критиковал М.Макконнелла за неудачные попытки отказаться от ObamaCare до ухода сената на августовские каникулы. В свою очередь, сенатор-республиканец заявил, что президент слишком многого от него ожидал по данному вопросу.

Конгрессмены-республиканцы давно говорят о необходимости замены ObamaCare. Кроме того, это было одним из предвыборных обещаний Д.Трампа.

В итоге в палате представителей одобрили проект по замене ObamaCare. Но в сенате, где у республиканцев менее уверенное большинство, не смогли одобрить этот план. Более того, перед уходом на каникулы сенаторы проголосовали против частичной отмены ObamaCare.