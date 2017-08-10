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ТЭК 10.08.2017 15:33

Нефть дорожает в ходе торгов, Brent торгуется выше $53 за баррель впервые с мая

Цены на нефть эталонных марок растут в цене в ходе торгов в четверг на данных о сокращении запасов и объемов производства топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 увеличилась на $0,42 (0,8%) - до $53,12 за баррель. Контракт торгуется на максимальной отметке с 25 мая.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на $0,28 (0,56%) - до $49,84 за баррель.

Как сообщило накануне Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 6,45 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Производство нефти в США уменьшилось на 7 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,42 млн б/с.

Кроме того, участники рынка оценивают ежемесячный обзор ОПЕК о состоянии нефтяного рынка.

ОПЕК повысила свою оценку мирового спроса на нефть, добываемую картелем, примерно на 200 тыс. б/с на 2017 и 2018 годы. Кроме того, организация понизила прогноз добычи нефти в странах, не входящих в нее, на 50 тыс. б/с в 2017 году и на 90 тыс. б/с - в 2018 году.

В пятницу свой доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]