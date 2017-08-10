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Регион 10.08.2017 15:45

27 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды

Энергетики в Дагестане устраняют последствия аварий, произошедших накануне из-за сильного ветра и грозы, сообщил сайт Минэнерго РФ.

По данным ведомства, 9 августа из-за непогоды без электроснабжения остались около 33 тыс. человек, в настоящее время электроснабжения лишены порядка 27 тыс. потребителей.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 17 бригад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, НЕПОГОДА, ЭНЕРГОАВАРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]