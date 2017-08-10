27 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды

Энергетики в Дагестане устраняют последствия аварий, произошедших накануне из-за сильного ветра и грозы, сообщил сайт Минэнерго РФ.

По данным ведомства, 9 августа из-за непогоды без электроснабжения остались около 33 тыс. человек, в настоящее время электроснабжения лишены порядка 27 тыс. потребителей.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 17 бригад.