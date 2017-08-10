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Регион 10.08.2017 16:10

Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе

Сбой в работе Тбилисского международного аэропорта, возникший ночью из-за проблем у провайдера IT-услуг для отрасли воздушных перевозок международной компании SITA, полностью ликвидирован.

"На данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без сбоев и задержек", - говорится в заявлении турецкой компании TAV Georgia, управляющей аэропортом грузинской столицы.

Это стало возможным после того, как компания связалась с головным офисом глобальной авиационной коммуникационной системы SITA в Монреале, и были приняты меры по устранению неполадок во входящем канале системы электронной регистрации пассажиров и багажа.

Из-за этой проблемы все регистрационные операции в аэропорту сотрудникам приходилось делать вручную, на что уходило много времени, в результате с опозданием были выполнены рейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Афин, Варшавы, Киев, Дубая, Антальи и Шаржи.

На тбилисский аэропорт приходится порядка 78% пассажиропотока в аэропортах Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЭРОПОРТ, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]