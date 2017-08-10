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Дальнее зарубежье 10.08.2017 17:11

Большинство немцев по-прежнему довольны Меркель, однако уровень ее поддержки падает - опрос

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пользуется поддержкой большинства ее сограждан, однако за последний месяц уровень ее поддержки заметно снизился, свидетельствуют результаты опроса института Infratest Dimap, проведенного для немецкого телеканала АРД.

По данным опроса, 59% респондентов положительно ответили на вопрос, устраивает ли их деятельность А.Меркель. При этом в прошлом месяце такой точки зрения придерживались 69% опрошенных.

В свою очередь, 33% респондентов поддерживают лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца.

Уровень поддержки правительства ФРГ также снизился за последний месяц на 8%. Так, лишь 47% немцев заявили, что "довольны" или "очень довольны" работой правительства Германии.

Помимо этого, респонденты назвали имена тех, кто, по их мнению, должен стать следующим канцлером ФРГ. Чуть более 50% опрошенных заявили, что отдали бы свои голоса за А.Меркель, если бы германский канцлер избирался прямым голосованием. Около 30% хотели бы видеть в этой должности М.Шульца.

Опрос был проведен в преддверии выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре 2017 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ПОДДЕРЖКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]