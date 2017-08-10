Большинство немцев по-прежнему довольны Меркель, однако уровень ее поддержки падает - опрос

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пользуется поддержкой большинства ее сограждан, однако за последний месяц уровень ее поддержки заметно снизился, свидетельствуют результаты опроса института Infratest Dimap, проведенного для немецкого телеканала АРД.
По данным опроса, 59% респондентов положительно ответили на вопрос, устраивает ли их деятельность А.Меркель. При этом в прошлом месяце такой точки зрения придерживались 69% опрошенных.
В свою очередь, 33% респондентов поддерживают лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца.
Уровень поддержки правительства ФРГ также снизился за последний месяц на 8%. Так, лишь 47% немцев заявили, что "довольны" или "очень довольны" работой правительства Германии.
Помимо этого, респонденты назвали имена тех, кто, по их мнению, должен стать следующим канцлером ФРГ. Чуть более 50% опрошенных заявили, что отдали бы свои голоса за А.Меркель, если бы германский канцлер избирался прямым голосованием. Около 30% хотели бы видеть в этой должности М.Шульца.
Опрос был проведен в преддверии выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре 2017 года.
Новый посол Италии прибыл в Азербайджан - источник
Энергетика играет большую роль в превращении прикаспийского пространства в территорию стабильности и прогресса - Бердымухамедов
Пограничные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План взаимодействия на 2018-2019 гг.
Долларизация по банковским вкладам населения в Баку превышает 76% - ЦБ
Президент Алиев принял Госпрограмму развития табаководства на 2017-2021гг
Баку и Москва обсудили возможность ускорения таможенного досмотра транспорта с азербайджанской сельхозпродукцией, поставляемой в Россию
Азербайджанские и Российские моряки разделили победу на «Кубке моря-2017»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Facebook представила видеоплатформу Watch - потенциального конкурента YouTube и Disney
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»