В Турции сообщают о задержании боевика ИГ российского происхождения, планировавшего сбить самолет США

Полиция Турции задержала боевика террористической группировки "Исламское государство", предположительно, российского происхождения, который планировал сбить самолет США, сообщает в четверг сайт газеты "Хюрриет".
По информации издания, мужчина по имени Ренат Бакиев намеревался использовать беспилотный летательный аппарат, чтобы сбить американский самолет.
Сообщается, что террорист планировал уничтожить один из американских самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана.
Полиция Турции уже сообщила, что задержанный признался в членстве в ИГ, а также подтвердил, что находился в Адане для осуществления террористического акта, передает агентство "Анадолу".
Отмечается, что переписку с членами группировки Р.Бакиев вел через мессенджер Telegram. Там они, в частности, обсуждали покупку беспилотника. Речь шла о 2,800 турецких лир (около $800).
Известно, что мужчина хорошо владеет русским, английским, турецким и арабскими языками.
В посольстве России в Турции уже сообщили, что уточняют информацию о задержании гражданина РФ по подозрению в террористической деятельности.
"Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств дела", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве.
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