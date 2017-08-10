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Дальнее зарубежье 10.08.2017 17:45

Еврокомиссия продолжает оказывать помощь в борьбе с лесными пожарами на юге Европы

Европейская комиссия содействовала выделению Грецией двух дополнительных самолетов через механизм гражданской защиты ЕС по новой просьбе Албании о помощи в тушении лесных пожаров, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Комиссия предлагает финансировать 85% транспортных расходов для стран, предлагающих свою поддержку через механизм гражданской защиты", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Во время этого очень интенсивного сезона лесных пожаров, многие страны просили европейскую помощь, которая была быстро предоставлена. Сегодня я хочу поблагодарить Грецию за ее отзывчивость при повторной помощи Албании, в поддержку которой направлены два самолета в это время, когда есть большая нужда в помощи", - заявил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес, слова которого приводятся в распространенном в Брюсселе пресс-релизе.

Он назвал помощь Албании "очень конкретным примером европейской солидарности и бесценной поддержки, предоставленной механизмом гражданской защиты ЕС".

Албания, не являющаяся членом ЕС, впервые обратилась за помощью к Евросоюзу в борьбе с лесными пожарами 2 августа. В ответ Греция направила два самолета, действовавшие на юге Албании 3-6 августа. Система чрезвычайной спутниковой картографии ЕС Copernicus предоставила албанским властям восемь карт зон пожаров.

В Брюсселе отмечают, что в этот сложный для средиземноморского бассейна период и с учетом ограниченных возможностей отдельных стран бороться против лесных пожаров Центр по координации чрезвычайного реагирования Европейской комиссии круглосуточно отслеживает риски пожаров в Европе и уже оказал нынешним летом помощь Албании, Италии, Португалии, Франции и Черногории.

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Тэги: ЕС, ГРЕЦИЯ, АЛБАНИЯ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]