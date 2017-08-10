Еврокомиссия продолжает оказывать помощь в борьбе с лесными пожарами на юге Европы

Европейская комиссия содействовала выделению Грецией двух дополнительных самолетов через механизм гражданской защиты ЕС по новой просьбе Албании о помощи в тушении лесных пожаров, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Комиссия предлагает финансировать 85% транспортных расходов для стран, предлагающих свою поддержку через механизм гражданской защиты", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Во время этого очень интенсивного сезона лесных пожаров, многие страны просили европейскую помощь, которая была быстро предоставлена. Сегодня я хочу поблагодарить Грецию за ее отзывчивость при повторной помощи Албании, в поддержку которой направлены два самолета в это время, когда есть большая нужда в помощи", - заявил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес, слова которого приводятся в распространенном в Брюсселе пресс-релизе.

Он назвал помощь Албании "очень конкретным примером европейской солидарности и бесценной поддержки, предоставленной механизмом гражданской защиты ЕС".

Албания, не являющаяся членом ЕС, впервые обратилась за помощью к Евросоюзу в борьбе с лесными пожарами 2 августа. В ответ Греция направила два самолета, действовавшие на юге Албании 3-6 августа. Система чрезвычайной спутниковой картографии ЕС Copernicus предоставила албанским властям восемь карт зон пожаров.

В Брюсселе отмечают, что в этот сложный для средиземноморского бассейна период и с учетом ограниченных возможностей отдельных стран бороться против лесных пожаров Центр по координации чрезвычайного реагирования Европейской комиссии круглосуточно отслеживает риски пожаров в Европе и уже оказал нынешним летом помощь Албании, Италии, Португалии, Франции и Черногории.