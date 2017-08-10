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Дальнее зарубежье 10.08.2017 18:03

"Сирийская свободная армия" не признает соглашение о зоне деэскалации севернее Хомса

Оппозиционную Сирийскую свободную армию (ССА) не устраивают условия договоренностей о функционировании зоны деэскалации в сирийском Хомсе, и она хочет провести новые переговоры.

Сообщившее об этом турецкое агентство Анадолу ссылается на заявление ССА, в котором говорится, что "заключенное ранее при поддержке России соглашение не имеет силы, поскольку подписано лишь одной маловлиятельной группой, которая не представляет оппозицию".

На прошлой неделе официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что 31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции и что по результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, севернее города Хомса.

Согласно договоренностям было решено, что с четверга, 3 августа (с 12 часов местного времени) "отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", сказал И.Конашенков. По его словам, на бойцов российской военной полиции из состава Сил контроля деэскалации "возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывозу больных и раненых".

Как подчеркивается в заявлении ССА, "переговорщики, представляющие шесть основных оппозиционных сил региона, были выбраны, чтобы провести новые переговоры по соглашению, в особенности в части, касающейся освобожденных зон".

Местные оппозиционные группы согласились определить дату, к которой будет достигнуто новое соглашение о перемирии с представителями, которых изберет оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП), в состав которого входит и ССА.

Представитель ВКП в Хомсе Фатих Хассун в интервью Анадолу выразил недовольство комитета Россией, которая, по его словам, "ведет себя, как если бы она была единственной страной-гарантом (соглашения о прекращении огня - ИФ)". Между тем, гарантами предыдущих соглашений о прекращении огня в других районах выступали, наряду с Россией, также Турция и Иран, напоминает агентство.

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Тэги: СИРИЯ, ЗОНА, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕТЕНЗИИ


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