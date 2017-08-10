Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.996 RUR   0.0283 GBR   2.2095 TRY   0.4805

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 20° 31° 12 Авг 21° 32° 13 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 10.08.2017 18:17

Число зараженных фипронилом яиц в Великобритании превышает 700 тыс. - власти

Более 700 тыс. зараженных фипронилом куриных яиц были поставлены в Великобританию из Нидерландов, свидетельствуют новые данные британского Агентства по стандартизации продуктов питания (FSA).

Ранее оценка была ниже в 33 с лишним раза - всего 21 тыс. яиц, пишет Financial Times.

По данным агентства, в Великобритании заражены в основном полуфабрикаты и переработанные продукты, где куриные яйца являются лишь одним из многих ингредиентов. Большинство таких продуктов (например, готовые бутерброды) имеют небольшой срок годности и уже были проданы и съедены, но некоторые из них еще остаются на прилавках. Власти Великобритании вместе с розничными сетями организовали изъятие такой продукции из продажи.

Птицеводческие хозяйства Великобритания обеспечивают внутренний спрос на куриные яйца на 85%, на них заражение фипронилом не выявлено. Вместе с тем Британия ежегодно импортирует почти 2 млрд куриных яиц, отмечают в FSA.

Нидерланды являются одним из крупнейших экспортеров куриных яиц в мире. В общей сложности в Европейском союзе было продано несколько миллионов потенциально опасных яиц.

О "яичном" скандале стало известно после того, как крупные торговые сети Германии Aldi и Rewe начали изымать из продажи все яйца, привезенные из Голландии. Фипронил, который обнаружили на них, используется для уничтожения блох, вшей, клещей и тараканов. Всемирная организация здравоохранения относит его к умеренно токсичным веществам, хотя речь идет о крупных дозах. Для детей опасность несколько выше, возможно поражение внутренних органов, включая почки, печень и щитовидную железу. Использование пестицидов на птицефермах запрещено законодательством ЕС.

Власти европейских стран проводят масштабные расследования в связи с заражением куриных яиц фипронилом, в ряде случае уже разразились дипломатические скандалы. В Нидерландах и Бельгии проходят обыски десятков птицеферм, зараженные яйца также попали на рынки Германии, Швеции, Швейцарии и Франции.

Немецкий химический концерн BASF в четверг пообещал, что не будет подавать заявки на продление разрешений на использование фипронила для ряда действий, в том числе для обработки семян в Европе. Срок действия разрешений истекает 30 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КУРЫ, ЯЙЦА, ПРОБЛЕМА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]