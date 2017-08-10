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Дальнее зарубежье 10.08.2017 18:45

Снижение цен на жилье в Великобритании начинает распространяться за пределы Лондона - RICS

Снижение цен на жилье в Великобритании начинает распространяться за пределы Лондона, свидетельствуют результаты опроса риелторов и оценщиков недвижимости, проведенного Королевским институтом дипломированных оценщиков (Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS).

Политическая неопределенность в Великобритании и изменение налогового режима для рынка недвижимости оказывают давление на его наиболее дорогой сегмент, пишет газета Financial Times.

Большинство респондентов из Лондона и юго-восточной части страны сообщили о снижении цен на недвижимость в мае-июне этого года, тогда как представители Северной Ирландии и Уэст-Мидлендс - о повышении цен.

В целом число респондентов, заявивших о снижении цен на жилье, совпало с количеством тех, кто отметил рост стоимости, сообщает RICS.

"Активность продаж на британском рынке жилья ослаблялась в последние месяцы, и наиболее тревожным аспектом последнего опроса стало предположение о том, что такая динамика рынка сохранится еще какое-то время", - отмечает главный экономист RICS Саймон Рубинсон.

Процент респондентов, заявивших о снижении стоимости жилья в Лондоне, превысил долю тех, кто сообщил о росте цен, на 48 процентных пунктов (п.п.). Для юга-востока Великобритании разница составила 24 п.п., став самой существенной с 2011 года.

При этом для Северной Ирландии процент респондентов, сообщивших о повышении цен, превысил процент заявивших о снижении на 41 п.п., сообщил RICS.

Число новых домов, выставляемых на продажу, остается низким, и многие риелторы считают, что это связано с политической неопределенностью и изменением налогового режима для рынка недвижимости.

"Результаты парламентских выборов в Великобритании и переговоры относительно Brexit оказали серьезное влияние на рынок", - отмечает аналитик David Brown & Co. Дэвид Найтс.

Наиболее сложная ситуация отмечается в сегменте домов стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов. 68% респондентов сообщили RICS, что выставленные на продажу дома в этом сегменте в июле были проданы ниже заявленной цены. В случае жилья стоимостью менее 500 тыс. фунтов этот показатель составил 37%.

"Продажи недвижимости стоимостью более 1 млн фунтов застопорились", - отмечает Энтони Вебб из Trenchard Arlidge. По словам эксперта, это связано главным образом с повышением налога на продажу наиболее дорогой недвижимости.

В 2014 году британский Минфин сократил налог на продажу недвижимости стоимостью менее 937,5 тыс. фунтов, но повысил налог для наиболее дорогого жилья.

Помимо этого, был введен дополнительный 3%-ный налог для людей, покупающих второй и последующий объекты недвижимости.

Число респондентов RICS, ожидающих снижения цен на британском рынке жилья в следующие три месяца, совпало с количеством тех, кто ожидает повышения стоимости недвижимости.

Тем временем разрыв между процентом респондентов, ожидающих повышения цены на жилье в следующие 12 месяцев, и долей тех, кто прогнозирует снижение цен, сократился до 28 п.п., минимума с июля прошлого года, когда настрой британцев резко ухудшился в результате решения о Brexit.

Настрой экспертов в отношении Лондона является наиболее мрачным. Процент респондентов, ожидающих снижения цен на жилье в столице Великобритании в следующие три месяца, почти на 30 п.п. превысил долю тех, кто ждет повышения цен.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, -РЫНОК, ОЦЕНКИ


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