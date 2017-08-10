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Дальнее зарубежье 10.08.2017 18:27

Совет ЕС расширил список санкций в отношении КНДР, включив в него 13 физических и юридических лиц

Совет ЕС добавил в список санкций в отношении КНДР девять физических лиц и четыре юридических лица, включая государственный банк внешней торговли.

Список, предусматривающий замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС, расширен во исполнение последней санкционной резолюции СБ ООН в отношении КНДР, принятой 5 августа 2017 года в ответ на продолжающуюся деятельность КНДР в сфере ядерного оружия и создания баллистических ракет в нарушение предыдущих резолюций Совета Безопасности, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Последняя резолюция СБ ООН, принятая единогласно, запрещает, в частности, экспорт из КНДР железа, железной руды, угля, морепродуктов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС, после расширения санкционный список в отношении КНДР включает 62 физических лица и 50 организаций, содержащихся в списках ООН, а также дополнительно 41 физическое лицо и семь организаций, включенных Евросоюзом самостоятельно.

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Тэги: ЕС, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]