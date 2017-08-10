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Транспорт и связь 10.08.2017 16:50

Каспар завершил капремонт парома «Академик Топчибашев»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) завершило капитальный ремонт парома «Академик Топчибашев», отмечается в сообщении общества.

«Ремонт судна осуществлялся на Зыхском рудоремонтном заводе Каспар. Объем работ включал капитальный ремонт рулевых и вспомогательных установок, подвижных механизмов, водяных, топливных и масляных насосов, главного и вспомогательного двигателей и прочего оборудования», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в процессе ремонта была произведена очистка и покраска подводной и надводной частей и верхних палуб парома, а также механизмов машинного отделения.

Паром «Академик Топчибашев» построен в 1985 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 18,3 метра. Судно способно перевозить за один рейс 28 вагонов.

На балансе Каспар имеется 13 паромов, из которых 7 рассчитаны на перевозку 28 вагонов, 6 – на перевозку 52-54 вагонов. Эти паромы задействованы в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, ПАРОМ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]