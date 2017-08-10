Каспар завершил капремонт парома «Академик Топчибашев»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) завершило капитальный ремонт парома «Академик Топчибашев», отмечается в сообщении общества.

«Ремонт судна осуществлялся на Зыхском рудоремонтном заводе Каспар. Объем работ включал капитальный ремонт рулевых и вспомогательных установок, подвижных механизмов, водяных, топливных и масляных насосов, главного и вспомогательного двигателей и прочего оборудования», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в процессе ремонта была произведена очистка и покраска подводной и надводной частей и верхних палуб парома, а также механизмов машинного отделения.

Паром «Академик Топчибашев» построен в 1985 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 18,3 метра. Судно способно перевозить за один рейс 28 вагонов.

На балансе Каспар имеется 13 паромов, из которых 7 рассчитаны на перевозку 28 вагонов, 6 – на перевозку 52-54 вагонов. Эти паромы задействованы в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Н.Аббасова