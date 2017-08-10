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Регион 10.08.2017 17:29

Представитель Турции поддержал идею отправки миротворцев в Сирию с мандатом ООН

Турецкий Красный полумесяц считает полезным возможное участие "голубых касок" в мирном процессе в Сирии при получении ими мандата СБ ООН.

"Миротворцы ООН, если они получат мандат Совета безопасности, могли бы быть полезны в Сирии для всех", - заявил "Интерфаксу" глава организации Керем Кынык.

Ранее с инициативой ввода "голубых касок" в зоны деэскалации в Сирии выступил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции.

"Для нас неприемлемо присутствие на сирийской территории вооруженных формирований Ирана, особенно с учетом того, что они там находятся для поддержки режима (президента Сирии Башара) Асада. Мы выступаем за то, чтобы вместо иностранных вооруженных формирований в Сирии мирный процесс обеспечивали "голубые каски", - заявил "Интерфаксу" советник ВКП Яхъя Аль-Ариди.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МИРОТВОРЦЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]