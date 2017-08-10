Услуга «Электронная ипотека» интегрирована в портал «Электронное правительство», отмечается в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
«С 10 августа лица, желающие получить ипотечный кредит по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), могут обратиться за кредитом через портал «Электронное правительство»», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, обратиться за кредитом можно, использовав электронную подпись (Elektron Imza или ASAN Imza).
«Услуга также позволит лицам, уже получившим ипотечный кредит, следить за ходом его погашения через личный кабинет на портале», - сказано в сообщении.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Ахундов
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